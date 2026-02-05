Има опасност от преливане на реки в община Неделино, сформираха кризисен щаб
©
Той посочва, че съгласно метеорологичната справка, получена в община Неделино обилните дъждове ще продължат, както в днешния, така и в утрешния ден.
Кметът Кехайов призовава жителите на общината да преместят паркиранине МПС-та, домашни животни и други, намиращи се в близост до речните корита. Той апелира гражданите да не предприемат рискови действия по преминаване през нерегламентираните извънмостови места.
"В общинска администрация Неделино е сформиран кризистният щаб, в който са включени представители от общината, МВР, пожарната и от гражданска защита, които следят усложнената обстановка и имат готовност да реагират на всеки получен сигнал. Към момента няма населени места без ток и вода, както и затворени пътища към тях“, допълва кметът на Неделино.
Сигнали за опасност може да се подават на тел 112, както и на тел: 03072 92 34 - дежурната част при община Неделино.
Припомняме, че малко по-рано река Елховска рязко повиши нивото си.
Още по темата
/
АПИ предупреждава: Тръгвайте на път с автомобили готови за зимни условия – възможни са поледици от ниските температури
11:47
Още от категорията
/
Община Две могили: В сградата на общината е монтиран банкомат EasyPay, който е достъпен за всички граждани
29.01
Брутално посегателство в детска градина във Враца: Според родителите учителката е запечатала с тиксо устата на детето
23.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Терзиев за случая "Петрохан": Едни от най-добрите пещерняци, коит...
16:27 / 04.02.2026
Мелачки, ножове и различни уреди за мъчение са открити във "фабри...
15:53 / 04.02.2026
Множество сигнали за телефонни измами в Силистра
14:15 / 04.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.