Инспекторът в Детска педагогическа стая при РУ-Силистра Мария Григорова започна реализирането на превантивната програма "Работа на полицията в училищата" в учебните заведения в областния град. Инициативата е насочена към ученици от 1-ви до 12-ти клас, а темите са изведени след обсъждане с училищните ръководства и са изцяло съобразени с възрастовите особености на аудиториите. Целта е да се изградят модели за безопасно поведение у подрастващите и да се формират умения за разрешаване на конфликти.За провеждането на програмата е изготвен график, като целта е да бъдат обхванати максимален брой паралелки. Тематиката на беседите включва общуване с непознати, безопасно поведение в интернет, права и отговорности, сексуално насилие и др.Днес домакини на първата от поредицата беседи бяха учениците от IV.в клас на СУ "Н.Й.Вапцаров“ в Силистра. Чрез разнообразни форми, включващи видео презентация, разиграване на казус и кратък филм, инспектор Григорова успя да провокира вниманието на аудиторията по темата "Опасните непознати“.Срещата премина в дискусионна форма с активното участие на учениците, които споделиха свои наблюдения и мнения по проблема. Изведени бяха основните правила, които децата трябва да спазват за безопасно общуване с непознати. Засегната беше и актуалната тема за онлайн общуването чрез различните социални платформи. Всеки ученик получи флаер, изготвен по идея на инспектор Григорова.Националната програма "Работа на полицията в училищата“ се осъществява от 2000 година и е част от превантивната дейност на полицейските служители по отношение на престъпленията, извършвани от и срещу деца.