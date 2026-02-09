Инспектор Мария Григорова стартира превантивна програма "Работа на полицията в училищата" в Силистра
© МВР
За провеждането на програмата е изготвен график, като целта е да бъдат обхванати максимален брой паралелки. Тематиката на беседите включва общуване с непознати, безопасно поведение в интернет, права и отговорности, сексуално насилие и др.
Днес домакини на първата от поредицата беседи бяха учениците от IV.в клас на СУ "Н.Й.Вапцаров“ в Силистра. Чрез разнообразни форми, включващи видео презентация, разиграване на казус и кратък филм, инспектор Григорова успя да провокира вниманието на аудиторията по темата "Опасните непознати“.
Срещата премина в дискусионна форма с активното участие на учениците, които споделиха свои наблюдения и мнения по проблема. Изведени бяха основните правила, които децата трябва да спазват за безопасно общуване с непознати. Засегната беше и актуалната тема за онлайн общуването чрез различните социални платформи. Всеки ученик получи флаер, изготвен по идея на инспектор Григорова.
Националната програма "Работа на полицията в училищата“ се осъществява от 2000 година и е част от превантивната дейност на полицейските служители по отношение на престъпленията, извършвани от и срещу деца.
Още от категорията
/
Кметът на Бургас: Ще кандидатстваме за домакинство на Европейско първенство по художествена гимнастика
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
7 лекари за близо 200 пациенти в болница в Бяла: Поредна тревожна...
11:43 / 08.02.2026
Решават проблема със зачестилите прекъсвания на водоподаването в ...
19:17 / 07.02.2026
Депутат със запитване към енергийния министър относно проблема с ...
12:29 / 07.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.