Заместник областните управители инж. Шефкет Шефкет и Виргиния Дъбева, заедно със заместник-директора на ОДМВР-Разград комисар Иван Игнатов с жест на подкрепа към полицаите в Исперих.

Посещението в Районно управление - Исперих бе израз на институционална солидарност и признание към служителите, които гарантират сигурността в една от най-големите общини в областта.

В рамките на срещата заместник областният управител инж. Шефкет Шефкет изрази своята дълбока благодарност за професионализма на служителите и подчерта тяхната ключова роля за обществото.

"Знам, че зад униформата на всеки един от вас стои човек, който често пренебрегва собственото си спокойствие и празниците със семейството си, за да пази нашето. Искам просто да ви кажа едно искрено "Благодаря". Вярваме във вас и ви подкрепяме не само като институция, но и като граждани. Бъдете здрави!", заяви инж. Шефкет.

От своя страна, Виргиния Дъбева се спря на емоционалния аспект на полицейската работа и ежедневните предизвикателства, пред които се изправя съставът.

"Като заместник-областен управител и като ваш бивш колега виждам вашите усилия и умората в очите ви след тежък ден", сподели г-жа Дъбева.

"Моето пожелание към вас е - дано намирате повече поводи за усмивка в службата и да срещате повече благодарност по улиците. Бъдете горди с това, което правите, защото ние имаме нужда от вас!"

Заместник-директорът на ОДМВР-Разград комисар Иван Игнатов подкрепи думите на колегите си, като отбеляза, че синхронът между държавната власт и оперативните структури е от решаващо значение за мотивацията на полицаите.

Той изтъкна, че РУ - Исперих е ключово звено в областта и професионализмът на служителите тук е видим.

Срещата завърши с общо послание на заместник-областните управители:

"Вашият труд е гаранция за спокойствието на гражданите. Продължавайте да носите униформата с чест и помнете, че обществото цени вашата смелост.

Нека всяка ваша смяна завършва успешно и всяко дежурство ви отвежда обратно у дома при хората, които ви обичат".