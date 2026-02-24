С решение на Министерския съвет на Република България, считано от днес - 24 февруари 2026 г., за областен управител на област Видин е назначен Иван Иванов.На официална церемония по предаване и приемане на поста, проведена в сградата на Областна администрация Видин, досегашният областен управител Ани Арутюнян предаде правомощията си на своя наследник.В изказването си Арутюнян изрази искрена благодарност към екипа на областната администрация, представителите на институциите и гражданите за ползотворното сътрудничество, конструктивния диалог и постигнатите резултати по време на нейния мандат. Тя пожела успех на новоназначения областен управител и изрази увереност, че усилията за устойчивото развитие на областта ще продължат с последователност, отговорност и ефективност. "През този период съвместно работихме за утвърждаване на принципите на прозрачност, стабилност и добро управление. Въпреки предизвикателствата постигнахме значими резултати, които са основа за бъдещо развитие, като най-ценни остават доверието, подкрепата и партньорството. За мен бе чест да представлявам област Видин!“, заяви Ани Арутюнян.От своя страна новият областен управител изрази готовност да продължи започнатите инициативи и да работи активно за защита на обществения интерес, повишаване качеството на административното обслужване и насърчаване развитието на област Видин в полза на гражданите и местната общност. "Ще бъда част от държавната администрация, воден от принципите на взаимно уважение и коректност“, отбеляза Иван Иванов.Иван Иванов е магистър по икономика с дългогодишен стаж в държавната администрация. В периода 2018-2024 г. е изпълнявал длъжността директор на Дирекция "Бюро по труда“ – Видин.