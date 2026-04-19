Към 16 ч. отчетената активност на територията на област Разград е 28,28%, съобщават от Областната администрация.

Към този час от общо 131 959 избиратели с право на глас за народни представители своя вот са упражнили 37 319 души.

Най-висока остава избирателната активност в община Разград – 29,17%, а най-ниска е в община Цар Калоян, където до урните са отишли 22,35% от гласоподавателите. В община Исперих активността достига 28,62%, в Кубрат – 28,52%, в Завет – 26,64%, в Лозница – 28,70%, а в Самуил – 27,37%.