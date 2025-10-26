ЗАРЕЖДАНЕ...
Изчезна 13-годишно момиче от Варненско. Роднини молят за съдействие
Публикуваме целия текст без редакторска намеса:
ИЗДИРВА СЕ!
Мария Симеонова на 13 години.
Последно е видяна около 9:00 часа сутринта в района на гимназията в град Дългопол.
Облечена е с бял анурак и черна грейка. Момичето е от село Боряна.
Моля, ако някой има информация или я е забелязал,
свържете се незабавно с полицията
или на телефон 0892 062 017 (Станислава – майка на Мария)
Моля, споделете публикацията, за да достигне до повече хора!
Всеки споделен пост може да помогне!
Още от категорията
/
Директорът на бургаското училище, в което се пръскаха с лютив спрей: Санкции ще има според степента на виновност
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Дете пострада при падане в района на Седемте рилски езера
19:20 / 25.10.2025
Директорът на бургаското училище, в което се пръскаха с лютив спр...
08:54 / 24.10.2025
Жертвите от къщата на ужасите в Люляково са изгорели живи!
16:34 / 23.10.2025
Съдът решава съдбата на масовия убиец от Люляково
15:48 / 23.10.2025
Евакуация в бургаско училище! Линейка отведе учителка и ученичка!...
11:40 / 23.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.