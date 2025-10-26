Сподели close
Издирват 13-годишно момиче от село Боряна, община Дългопол. За това сигнализира Доби Янева във своя личен Facebook профил.

Публикуваме целия текст без редакторска намеса:

ИЗДИРВА СЕ!

Мария Симеонова на 13 години.

Последно е видяна около 9:00 часа сутринта в района на гимназията в град Дългопол.

Облечена е с бял анурак и черна грейка. Момичето е от село Боряна.

Моля, ако някой има информация или я е забелязал,

свържете се незабавно с полицията

или на телефон 0892 062 017 (Станислава – майка на Мария)

Моля, споделете публикацията, за да достигне до повече хора!

Всеки споделен пост може да помогне!