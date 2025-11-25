Общинският съвет в Две могили ще разгледа предложение за учредяване на право на строеж върху близо 470 декара общинска земя в землището на село Кацелово. Инвестиционното намерение е на пловдивското дружество "Грийн проджектс дивелъпмънт" ООД, което планира разширение на своя фотоволтаичен парк и изграждане на съоръжения за съхранение на електрическа енергия (батерии).Според внесеното предложение, местният парламент трябва да даде предварително съгласие за промяна на предназначението на три поземлени имота, които към момента са със статут на пасища, но вече са преотредени за "техническа инфраструктура и електроенергийни съоръжения" с влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП).Дружеството иска да сключи предварителен, а впоследствие и окончателен договор за възмездно и безсрочно право на строеж върху трите новообразувани имота с обща площ от 469 041 кв.м. Терените граничат с територията на вече разрешената за реализация фотоволтаична електроцентрала, предаде Dunavmost.Пазарната оценка на правото на строеж за трите имота възлиза на близо половин милион лева. Според доклада на независимия лицензиран оценител, стойностите са разпределени както следва:За имот от 200 декара – 209 080 лева;За имот от 12 декара – 10 996 лева;За имот от 255 декара – 277 086 лева.Енергиен комплекс с батерииПроектът е част от по-мащабна инвестиция, за която има сключен договор още от 2022 година. Той предвижда изграждането на фотоволтаичен парк "Кацелово" с мощност 220 MW, повишаващи подстанции и монтиране на батерии за съхранение на произведената енергия."Целта е новообразуваните имоти да се приобщят към територията на ФВЕЦ Кацелово," се посочва в мотивите към предложението. Разширението ще се осъществи чрез присъединяване на новите терени и инсталиране на допълнителни мощности.Решението за промяна на предназначението на земите и учредяването на правата изисква квалифицирано мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници. Срокът на предварителното съгласие ще бъде две години, като всички разходи по процедурата ще бъдат за сметка на инвеститора.