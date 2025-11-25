Изграждат нови мощности и батерии за ток в соларен парк "Кацелово"
© Economic.bg/Красимир Свраков
Според внесеното предложение, местният парламент трябва да даде предварително съгласие за промяна на предназначението на три поземлени имота, които към момента са със статут на пасища, но вече са преотредени за "техническа инфраструктура и електроенергийни съоръжения" с влязъл в сила Подробен устройствен план (ПУП).
Дружеството иска да сключи предварителен, а впоследствие и окончателен договор за възмездно и безсрочно право на строеж върху трите новообразувани имота с обща площ от 469 041 кв.м. Терените граничат с територията на вече разрешената за реализация фотоволтаична електроцентрала, предаде Dunavmost.
Пазарната оценка на правото на строеж за трите имота възлиза на близо половин милион лева. Според доклада на независимия лицензиран оценител, стойностите са разпределени както следва:
За имот от 200 декара – 209 080 лева;
За имот от 12 декара – 10 996 лева;
За имот от 255 декара – 277 086 лева.
Енергиен комплекс с батерии
Проектът е част от по-мащабна инвестиция, за която има сключен договор още от 2022 година. Той предвижда изграждането на фотоволтаичен парк "Кацелово" с мощност 220 MW, повишаващи подстанции и монтиране на батерии за съхранение на произведената енергия.
"Целта е новообразуваните имоти да се приобщят към територията на ФВЕЦ Кацелово," се посочва в мотивите към предложението. Разширението ще се осъществи чрез присъединяване на новите терени и инсталиране на допълнителни мощности.
Решението за промяна на предназначението на земите и учредяването на правата изисква квалифицирано мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници. Срокът на предварителното съгласие ще бъде две години, като всички разходи по процедурата ще бъдат за сметка на инвеститора.
Още от категорията
/
Драганов: Проекто-проучвателните дейности за укрепване на брега на река Дунав в района на Мартен, трябва да приключат до края на годината
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Какъв е рискът от бедност в Русе и региона?
14:37 / 24.11.2025
За един час валеж в Благоевград! Изляла се е половината от месечн...
18:22 / 22.11.2025
Бедствено положение в три общини, хиляди без ток и затворени пъти...
14:45 / 22.11.2025
Порой буквално удави Благоевградско – над 90 литра на квадрат и д...
13:00 / 22.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.