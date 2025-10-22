ЗАРЕЖДАНЕ...
Изложба на гълъби ще бъде представена в Русенско тази събота
© Областна администрация - Русе
Инициативата се организира от сдружение "Селекционери на български двукачулни гълъби“ и целта ѝ е да съдейства за популяризиране на тази порода, като се стимулират нови инициативи в областта на отглеждането на породата и се организират условия за тяхното приобщаване и сплотяване на територията на Република България. "Продължаваме да работим за подпомагане и организиране развитието на породата "Български двукачулни гълъби“, като организираме обучения, състезания и конкурси. Участваме в най-различни събития, а също провеждаме и немалко дейности за формиране на съвременна екологична култура и грижи за опазване чистотата на тази порода гълъб“, сподели председателят на Управителния съвет на организацията Любомир Личев. На събитието ще присъства и кметът на Новград Диана Копчева.
