Над 70 гълъба ще бъдат представени в първата по рода си регионална изложба в Русенско, която ще се състои тази събота /25 октомври/ от 10.00 часа в сградата на бившето училище в Новград. Гълъбите ще бъдат предимно от порода "български двукачулни“. Събитието, което се осъществява с подкрепата на кмета на община Ценово д-р Петър Петров, се предвижда да бъде открито от областния управител на Русе Драгомир Драганов. Според Драганов подобна изложба ще има много силен възпитателен ефект за децата, които с грижата за животните могат да се откъснат от телефоните си поне временно. Той предложи в бъдеще да се мисли за организиране на балканска или европейска изложба на гълъби в община Ценово, защото там има всички възможности за провеждане на подобно мероприятие, което ще е и от икономическа полза за региона.Инициативата се организира от сдружение "Селекционери на български двукачулни гълъби“ и целта ѝ е да съдейства за популяризиране на тази порода, като се стимулират нови инициативи в областта на отглеждането на породата и се организират условия за тяхното приобщаване и сплотяване на територията на Република България. "Продължаваме да работим за подпомагане и организиране развитието на породата "Български двукачулни гълъби“, като организираме обучения, състезания и конкурси. Участваме в най-различни събития, а също провеждаме и немалко дейности за формиране на съвременна екологична култура и грижи за опазване чистотата на тази порода гълъб“, сподели председателят на Управителния съвет на организацията Любомир Личев. На събитието ще присъства и кметът на Новград Диана Копчева.