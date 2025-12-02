Измамиха чрез Viber жестоко мъж от Разград, от сметката му са изтеглени близо 40 000 лева
Между 19 и 28 ноември потърпевшият бил въведен в заблуждение да инсталира на телефона си определенr платформи за генериране на доходи чрез изкуствен интелект, за предоставяне на заблуждаваща информация за реализиране на печалба в графичен вид, както и такава, създаваща условия за нерегламентиран достъп до лични данни, включително пароли за онлайн банкиране.
От личната банкова сметка на засегнатото лице е изтеглена сума, възлизаща на 38 000 лв. Средствата били пренасочени към сметка в Португалия .
По случая е започнато разследване за извършено престъпление по чл.209, ал.1 от НК.
