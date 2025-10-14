Сподели close
Изоставена къща гори на столичната ул. "Никола Петков", научи Sofia24.bg

От ГД Пожарна безопасност и защита на населението съобщиха за нашата медия, че сигналът е подаден в 16:01 часа. 

Два автомобила са изпратени, като към мястото пътува и още един. 

Читател на Sofia24.bg изпрати снимки и видео до редакцията ни. 

Мъжът уточнява, че пожарът се вижда от Околовръстното, където тапата е жестока. 

Миризмата е доста силна и неприятна.