Изоставена къща гори в София, силна и неприятна миризма се носи във въздуха
От ГД Пожарна безопасност и защита на населението съобщиха за нашата медия, че сигналът е подаден в 16:01 часа.
Два автомобила са изпратени, като към мястото пътува и още един.
Читател на Sofia24.bg изпрати снимки и видео до редакцията ни.
Мъжът уточнява, че пожарът се вижда от Околовръстното, където тапата е жестока.
Миризмата е доста силна и неприятна.
