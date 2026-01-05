Извадиха внушителна риба от Черно море
Едрият екземпляр е изваден от открито море край крайбрежния район Акчакоджа. Заради огромните си размери рибата е транспортирана до град Самсун, където е изложена за продажба на рибния пазар в квартал Атакум и предизвиква изключителен интерес сред местните жители, съобщава агенция "Демирорен“.
Случаят е още по-впечатляващ, тъй като само ден по-рано, в същия район, рибари са уловили друга изключително голяма риба тон – с тегло 346 килограма и дължина 2,40 метра. Два подобни улова в рамките на два последователни дни се смятат за изключително рядко явление за водите на Черно море.
353-килограмовата риба е попаднала в мрежите на 12-членен рибарски екип, който с големи усилия е успял да я извади и качи на лодката. Поради огромната ѝ тежест, тя е свалена на сушата с помощта на мотокар, а разфасоването ѝ ще бъде извършено на място.
"Хората не вярват на очите си. Някои деца дори мислят, че рибата е изкуствена. Спират, снимат, снимат се до нея. Мнозина казват, че за първи път в живота си виждат толкова голяма риба“, разказва рибарят Емин Каан Тунчер.
Гигантската риба тон се предлага на цена от 400 турски лири за килограм, което се равнява на около 15,49 лева или 7,93 евро. Така общата стойност на целия улов надхвърля 5 460 лева или близо 2 800 евро.
Уловът вече е определян от местните като един от най-впечатляващите в региона през последните години и продължава да привлича стотици любопитни посетители на рибния пазар в Самсун.
