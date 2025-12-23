Заради извършването на годишна инвентаризация, на 30 декември 2025 г. административното обслужване на граждани в сектор "Пътна полиция“ при ОДМВР - Русе ще се осъществява до 12:00 часа, съобщиха от полицията в града.Молим гражданите, които планират посещение в сектора, ако е на тази дата - да се съобразят с посочената промяна в работното време, като при възможност да направят това в по-ранните часове на деня или в следващи работни дни.От сектор "Пътна полиция" се извиняват за евентуалното неудобство и предварително благодарят за проявеното разбиране и съдействие.