КАТ - Русе ще затвори гишетата по обяд на 30 декември
©
Молим гражданите, които планират посещение в сектора, ако е на тази дата - да се съобразят с посочената промяна в работното време, като при възможност да направят това в по-ранните часове на деня или в следващи работни дни.
От сектор "Пътна полиция" се извиняват за евентуалното неудобство и предварително благодарят за проявеното разбиране и съдействие.
