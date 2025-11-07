Кадри от катастрофата с мигранти в Бургас
© Булфото
"Фокус" припомня, че снощи шестима мигранти загинаха, а трима бяха ранени, след гонка с екипи на "Гранична полиция" в Бургас.
По данни на МВР автомобилът с румънска регистрация е опитал да избегне полицейска проверка, след което се преобърнал и паднал в езерото Вая. Шофьорът на колата - румънски гражданин е оцелял.
Изясняват се причините за фаталната катастрофа.
Още от категорията
/
Потърпевш след снощното меле на "Витошка": Виновникът се държеше нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време!
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Пожар горя в жилище в Русе: Няма пострадали хора
14:01 / 06.11.2025
Кола се удари в стълб и се самозапали на бул. "Липник"
09:01 / 05.11.2025
Отвориха Дунав мост за леки коли
20:56 / 04.11.2025
Работник почина след инцидент на обект в землището на с. Горни Ок...
12:04 / 04.11.2025
Politico: Скопие и Белград ще поучат лоша оценка в доклада за раз...
11:18 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.