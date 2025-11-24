Какъв е рискът от бедност в Русе и региона?
©
На регионално ниво 10 региона на ниво 2 от номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS 2) в ЕС са имали дял на хората, изложени на риск от бедност, над 30%.
За България е видно, че най-беден се очертава Южен-централен район, който включва областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.
Ето разпределението в шесте района за планиране на България:
Северозападен – 26,3%
Югозападен – 13,8%
Южен-централен – 28,8%
Югоизточен – 25,1%
Североизточен – 20%
Северен-централен – 24,5%
Югозапанният район, който е с най-добри показатели според европейската статистика, включва: Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област и София.
Най-високите дялове са установени в най-отдалечения регион на Франция, Гвиана, където повече от половината (53,3%) от хората са били изложени на риск от бедност, следван от Сиудад де Мелила (41,4%) в Испания и Калабрия (37,2%) в Италия.
За разлика от това, 28 региона са регистрирали дялове под 10%. Румънският регион Букурещ-Илфов е с най-ниски нива на хора, изложени на риск от бедност (3,7%), пред белгийския регион Източна Фландрия (5,4%) и италианския регион Автономна провинция Болцано/Боцен (5,9%).
Още от категорията
/
Лично Патриарх Даниил даде благословията си за болницата, която спасява хиляди животи, независимо от мястото на трагедията
21.11
Драганов: Проекто-проучвателните дейности за укрепване на брега на река Дунав в района на Мартен, трябва да приключат до края на годината
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
За един час валеж в Благоевград! Изляла се е половината от месечн...
18:22 / 22.11.2025
Бедствено положение в три общини, хиляди без ток и затворени пъти...
14:45 / 22.11.2025
Порой буквално удави Благоевградско – над 90 литра на квадрат и д...
13:00 / 22.11.2025
Река Язо излезе от коритото си в Разлог, три са критичните точки
08:40 / 22.11.2025
Местят Благомир Коцев от затвора в София във варненския
18:44 / 21.11.2025
Пенчо Милков поздрави Пенсионерски клуб "Надежда" в Николово за ю...
14:53 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.