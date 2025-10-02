Камион катастрофира на пътя Плевен - Русе, движението е силно затруднено

© Русе Медиа Тежкотоварен камион катастрофира днес на път I-3 Плевен - Полско Косово в района на село Козар Белене. Сигналът за произшествието е пристигнал тази сутрин малко преди 9 часа в Областна дирекция на МВР в Плевен.



69-годишния шофьор, управлявал тежкотоварния автомобил е с леки наранявания, няма опасност за живота му. Няма и други пострадали.



По информация на полицията камионът е самокатастрофирал, като се е завъртял на пътното платно. Товарът не се е разпилял.



Към момента движението по пътя в района на Козар Белене все още се осъществява двупосочно. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".



Местна медия публикува и снимки от инцидента.