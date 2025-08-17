© Община Велико Търново виж галерията Три огнища на пожари гасят шест екипа на пожарните служби във Велико Търново, Горна Оряховица и Дряново. Това съобщи за "Фокус" Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР. Тя уточни, че горят сухи треви по пътя Велико Търново - Килифарево, в участъка от Ромпетрол до разклона за Габрово.



"В локализирането на пожара се включват и булдозери, които ще проправят просеки. Участъка не е затворен за движение. Има заподозрян за пожара. Започнато е досъдебно производство", обобщи Христова.



Кметът на Велико Търново Даниел Панов заяви, че трите пожара са предизвикани от неизправен тежкотоварен камион. По непотвърдена информация румънски тир е карал със запалена гума. Горят участъци в района на Велико Търново и западния вход на Дебелец.



"Двете огнища в района на Дебелец са овладяни и локализирани - екипите на Регионална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" реагираха моментално, на място има достатъчен брой пожарни автомобили и огнеборци, помагат доброволци от Дебелец, включена е и тежка верижна техника за просеки, осигурени са водоноски. На терен е и заместник-кметът на Велико Търново Георги Недев. Огънят е достигнал дворните пространства на две къщи в Дебелец, но е загасен, няма пострадали", написа още във Фейсбук кметът.



Той допълва и, че в момента екипите на пожарната се борят с третото огнище - в района на Присовските завои и военния завод "Терем - Ивайло". Ръководството на предприятието също е уведомено. Главният път Велико Търново - Гурково в района на Присовските завои е затворен.