Кандидат - жених заплаши тъщата с пистолет, тя го наби
30-годишната майка не давала на 14-годишната си дъщеря да заживее с 16-годишния си приятел. Той отишъл в дома на момичето, оборудван с газов пистолет, който отмъкнал от дома на свой приятел без негово знание. Заплашил майката с него като произвел изстрел във въздуха.
Ядосаната жена се сборичкала с него и му отнела оръжието, което по-късно предала с протокол на полицаите. Полицаите пратили да пренощуват в ареста несполучилият жених и 38-годишен мъж, който при сборичкването го ударил по главата.
Образувано е досъдебно производство.
