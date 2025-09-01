Катастрафа с тежко пострадал моторист на пътя Русе - Варна

© Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен на тел.112 около 12.30 часа днес. Микробус "Мерцедес Вито", шофиран от 40-годишен водач от Разград, движейки се в посока от село Ясеновец към Разград , не изчаква на знак "Стоп" и удря пътуващ по главния път в посока от Русе към Варна мотоциклет "БМВ".



При удара тежко е пострадал 49-годишният моторист от Две могили, Русенско. Транспортиран е в МБАЛ-Разград, където в момента се изяснява състоянието му. Водачът на микробуса не е пострадал, пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. Продължава огледът на място и работата по случая.