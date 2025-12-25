Временно движението при км 12 по път II-21 Русе – Сливо поле се осъществява в една лента поради ПТП. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".От Агенцията апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".Към момента липсва информация от полицията.