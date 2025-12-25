Сподели close
Временно движението при км 12 по път II-21 Русе – Сливо поле се  осъществява в една лента поради ПТП. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

От Агенцията апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Към момента липсва информация от полицията.

 