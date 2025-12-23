Към 19:10 е настъпил пътен инцидент на автомагистрала "Хемус“ в района на 35-ти км, в посока София. Това съобщи пътният експерт Диана Русинова.По непотвърдена информация, товарен автомобил марка "Фиат" е аварирал. На място е пристигнала и повиканата пътна помощ, която е започнала да го товари. Аварийната операция не е била сигнализирана правилно и достатъчно ясно с необходимите средства за въвеждане на временна организация и безопасност на движението и в резултат на това във "Фиата" се е ударил влекач с прикачено полуремарке.Пътната помощ, която е извършвала аварийната операция също е била леко ударена, вероятно поради липсващите адекватни мерки за сигнализация и обозначаване на дейностите, които са се извършвали в обхвата на автомагистралата.При инцидента е пострадал водачът на авариралия товарен автомобил "Фиат"."Този инцидент още веднъж показва колко решаващо значение имат подготовката и екипировката на хората, които работят на пътя и извършват аварийно-спасителни дейности. Те не просто реагират на възникнала ситуация, а поемат отговорността да осигурят безопасността на всички участници в движението в условия на повишен риск. Липсата на адекватна сигнализация, ясна временна организация на движението и правилни действия на терен превръща самата аварийна операция в допълнителен източник на опасност. Добре обучените и добре екипирани екипи знаят как да защитят себе си, пострадалите и преминаващия трафик, като свеждат до минимум вторичните инциденти. Именно затова инвестицията в обучение, стандарти и оборудване не е формалност, а ключов фактор за опазване на човешкия живот", заяви тя.