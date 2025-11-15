Катастрофа с мотоциклетист затвори прохода "Шипка", съобщиха за "" от ОДМВР-Стара Загора. В 15.33 ч. е настъпило тежко пътнотранспортно произшествие в прохода "Шипка".На км. 174+800 движещ се в посока гр. Габрово мотоциклет се е ударил в насрещно движещ се лек автомобил, управляван от 54-годишен водач. В резултат на удара тежко е пострадал мотоциклетистът, който е откаран в болница.Проходът в момента е затворен за движение в двете посоки. На място се извършват процесуално-следствени действия.