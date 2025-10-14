ЗАРЕЖДАНЕ...
Катастрофа с пострадал между селата Стамболово и Малко Враново
По първоначални данни товарен автомобил с прикачена гондола, натоварена с жито, се е преобърнал настрани на пътното платно. В резултат на инцидента е пострадал водачът на превозното средство, който е транспортиран за медицинска помощ с фрактура на ръката. На място е извършен оглед от дежурна оперативна група, а движението в участъка е било временно затруднено до приключване на действията по обезопасяване на пътя.
Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват в хода на образувано досъдебно производство, съобщи полицията в Русе.
