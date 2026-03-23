Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Катастрофа с пострадало дете затвори пътя Велико Търново - Русе. Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново уточни, че произшествието е станало тази сутрин в района между селата Първомайци и Поликраище. Ударили са се две леки коли. 

"По първоначална информация е пострадало 12-годишно дете. Откарано е в Спешна помощ", посочи Христова, като не уточнява какво е състоението на детето. 

Преминаването през участъка на катастрофата е преустановено. Товарните автомобили изчакват на място, леките се пренасочват от екипи на полицията през село Първомайци.