Катастрофа с пострадало дете затвори пътя Велико Търново - Русе. Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново уточни, че произшествието е станало тази сутрин в района между селата Първомайци и Поликраище. Ударили са се две леки коли."По първоначална информация е пострадало 12-годишно дете. Откарано е в Спешна помощ", посочи Христова, като не уточнява какво е състоението на детето.Преминаването през участъка на катастрофата е преустановено. Товарните автомобили изчакват на място, леките се пренасочват от екипи на полицията през село Първомайци.