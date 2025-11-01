Катастрофа с жертва затвори пътя Велико Търново - Русе. Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново уточни за, че инцидентът е станал в участъка между селата Раданово и Петко Каравелово."Ударили са се лек и товарен автомобил. Загинала е водачката на колата", допълни Христова.Тече разследване, причините са в процес на изясняване.Пътят е затворен, автомобилите се пренасочват през обходни маршрути.