Катастрофа с жертва затвори пътя Велико Търново - Русе
"Ударили са се лек и товарен автомобил. Загинала е водачката на колата", допълни Христова.
Тече разследване, причините са в процес на изясняване.
Пътят е затворен, автомобилите се пренасочват през обходни маршрути.
