Днес, около 15.50 ч., е получен сигнал за ПТП на главен път Е-70, в отсечката между с. Гецово и м."Стария кладенец", съобщиха от ОДМВР - Разград.Пристигналите на място полицейски екипи установили, че товарен автомобил ,движещ се в посока към Русе и лек автомобил с финландска регистрация са се ударили странично при разминаване. В колата, която се блъска в задната част на камиона, са пътували петима български граждани.21-годишният водач от варненското село Слънчево не притежава българско СУМПС. Като пред полицаите твърдял, че има финландска книжка. Отведен е с болки в крака за преглед в Спешен център - Разград. Непосредствено след инцидента 55-годишният шофьор на товарния автомобил спрял, за да попита дали пътуващите в колата имат нужда от помощ. Те се нахвърлили върху него, в резултат на което мъжът е с наранявания по лицето.Извършен е оглед на местопроизшествието и се изясняват обстоятелствата за настъпването му, както и действията на всички участници.