Катастрофа в Разградско предизвика нападение над един от шофьорите
Пристигналите на място полицейски екипи установили, че товарен автомобил ,движещ се в посока към Русе и лек автомобил с финландска регистрация са се ударили странично при разминаване. В колата, която се блъска в задната част на камиона, са пътували петима български граждани.
21-годишният водач от варненското село Слънчево не притежава българско СУМПС. Като пред полицаите твърдял, че има финландска книжка. Отведен е с болки в крака за преглед в Спешен център - Разград. Непосредствено след инцидента 55-годишният шофьор на товарния автомобил спрял, за да попита дали пътуващите в колата имат нужда от помощ. Те се нахвърлили върху него, в резултат на което мъжът е с наранявания по лицето.
Извършен е оглед на местопроизшествието и се изясняват обстоятелствата за настъпването му, както и действията на всички участници.
