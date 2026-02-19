Катастрофа затруднява движеното в района на Бяла
© Русе Медиа
Причината е възнакнало ПТП. От ОДМВР - Русе казаха за ФОКУС, че става въпрос за обърнал камион. Вследствие на катастрофата се е разсипал товара му по пътя, което е довело до възпрепястване на движението.
Към момента трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Още по темата
/
"Задържане под стража" за водач, причинил смъртта на човек при тежката катастрофа на пътя Враца - Монтана
09.02
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
09.02
Бивш началник на "Пътна полиция": При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж
30.01
Още от категорията
/
Сигнал за кражба на 19 000 евро в Русе се оказа недоразумение, разкриха и реален извършител в Червена вода
17.02
Окръжен съд - Ловеч спря делото за смъртта на пациент в Държавната психиатрична болница в града
06.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Трима младежи пребиха възрастен мъж в Хотанца
22:33 / 18.02.2026
Зимна буря остави Североизточна България без ток
20:30 / 18.02.2026
Снегонавявания спряха тежкотоварния трафик по два пътя в Силистра...
19:37 / 18.02.2026
Русенци тържествено почетоха паметта на Васил Левски
14:48 / 18.02.2026
Община в Разградско обяви днешния ден за неучебен заради снега
09:23 / 18.02.2026
Катастрофа затвори частично пътя София - Русе
09:15 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.