Ограничено е движението по път I-5 Полско Косово - Бяла, съобщи Агенция "Пътна инфрастрктура". 

Причината е възнакнало ПТП. От ОДМВР - Русе казаха за ФОКУС, че става въпрос за обърнал камион. Вследствие на катастрофата се е разсипал товара му по пътя, което е довело до възпрепястване на движението.

Към момента трафикът се регулира от "Пътна полиция".