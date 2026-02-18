Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Катастрофа между два леки автомобила е станала тази сутрин на пътя София - Русе след детелината за Плевен, съобщава читател на ФОКУС.

Заради инцидента към момента пътят е частично затворен.

Не са ясни причините за катастрофата, както и дали има ранени.

Припомняме, че за днес НИМХ обяви оранжев код за опасно време в голяма част от Северна и Централна България и жълт код за потенциално опасно време в останалите райони. 

Припомняме още, че неблагоприятните климатични условия създадоха хаос и затвориха магистрала "Тракия" в района на Бургас.

Шофирайте внимателно!