Катастрофа затвори частично пътя София - Русе
© ФОКУС
Заради инцидента към момента пътят е частично затворен.
Не са ясни причините за катастрофата, както и дали има ранени.
Припомняме, че за днес НИМХ обяви оранжев код за опасно време в голяма част от Северна и Централна България и жълт код за потенциално опасно време в останалите райони.
Припомняме още, че неблагоприятните климатични условия създадоха хаос и затвориха магистрала "Тракия" в района на Бургас.
Шофирайте внимателно!
