Кибератака към австралийска авиокомпания, публикуваха лични данни на клиенти

© Хакери твърдят за изтичане на лични данни на 5 милиона клиенти на австралийската авиокомпания Qantas в тъмната мрежа. Миналата седмица киберпрестъпниците публикуват писмо на сайт, с което целят изнудване. Те съобщават, че ще публикуват информацията, ако не им бъде платен подкуп в определен срок.



Авиокомпанията е една от над 40-те фирми в световен мащаб, засегнати от хакерската атака, за която се съобщава, че съдържа до 1 милиард клиентски записи, предава The Guardian.



Данните на Qantas, които са откраднати от база данни Salesforce при голяма кибератака през юни, включват имейл адреси, телефонни номера, дати на раждане и номера на редовни полети на клиенти. Те не съдържат данни за кредитни карти, финансова информация или данни за паспорта.



В събота групата маркира данните като "изтекли“, написвайки: "Не бъди следващото заглавие, трябваше да платя откупа“.



От авиокомпанията заявиха, че приоритетите им са "продължаваща бдителност и предоставяне на постоянна подкрепа на нашите клиенти“ след атаката през юни.



"Продължаваме да предлагаме денонощна линия за поддръжка и специализирани съвети за защита на самоличността на засегнатите клиенти“, допълват още те.



Говорител на платформата Salesforce заяви пред Guardian Australia, че компанията "няма да се ангажира, да преговаря или да плаща каквито и да било изнудвания“. Няма и индикации, че платформата е била компрометирана.



Стана ясно обаче, че другите глобални данни са били откраднати между април 2024 г. и септември 2025 г. и са включвали лична и контактна информация на клиентите и служителите на компаниите, включително дати на раждане, история на покупките и номера на паспорти.



През юли Qantas получи продължаваща съдебна забрана от Върховния съд на Нов Южен Уелс, гарантираща защита, за да се предотврати достъпът, преглеждането, разкриването, използването, предаването или публикуването на откраднати данни от когото и да било, включително трети страни.



От авиокомпанията заявиха, че разследват случая с помощта на специализирани експерти по киберсигурност.



"Въведехме и допълнителни мерки за сигурност, увеличихме обучението на екипите си и засилихме системното наблюдение и откриване, откакто се случи инцидентът в средата на годината“, заявяват от Qantas.



