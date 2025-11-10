Класна стая сред дърветата: 120 деца влязоха в ролята на овощари в село Бръшлен
В село Бръшлен овощната градина се превърна в класна стая под открито небе.
Там децата се учиха как да се грижат за дръвчетата, как растат, как се пазят от вредители и защо всяко дърво има свой характер, съобщиха от Дворецът на децата.
Агрономът Таня Трифонова им показа, че овощарството е не просто работа, а грижа с любов .
А после теорията оживя — с четка и вар в ръка малчуганите сами варосаха овошките, учейки се на търпение и уважение към природата.
Специален гост беше метеорологът Емил Иванов, който им разказа как небето и земята си "говорят“ — и как всяка прогноза за времето всъщност е история за природата.
Децата гостуваха и в читалище "Братство 1906“ – с. Бръшлен,
където откриха чудесата на местната култура – от старите носии и билковата стая до портретите на бележити българи .
Защото най-хубавите уроци се учат не само с ума, а и със сърцето!
Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Lidl Bulgaria "Ти и Lidl за нашето утре“, в партньорство с ФРГИ и Български дарителски форум.
