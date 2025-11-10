Класна стая сред дърветата! Какво се случва, когато децата излязат от училище и влязат в градината? Те се превръщат в малки овощари!В село Бръшлен овощната градина се превърна в класна стая под открито небе.Там децата се учиха как да се грижат за дръвчетата, как растат, как се пазят от вредители и защо всяко дърво има свой характер, съобщиха от Дворецът на децата.Агрономът Таня Трифонова им показа, че овощарството е не просто работа, а грижа с любов .А после теорията оживя — с четка и вар в ръка малчуганите сами варосаха овошките, учейки се на търпение и уважение към природата.Специален гост беше метеорологът Емил Иванов, който им разказа как небето и земята си "говорят“ — и как всяка прогноза за времето всъщност е история за природата.Децата гостуваха и в читалище "Братство 1906“ – с. Бръшлен,където откриха чудесата на местната култура – от старите носии и билковата стая до портретите на бележити българи .Защото най-хубавите уроци се учат не само с ума, а и със сърцето!Проектът се осъществява благодарение на най-голямата социално отговорна инициатива на Lidl Bulgaria "Ти и Lidl за нашето утре“, в партньорство с ФРГИ и Български дарителски форум.