Кметът на Добрич Йордан Йорданов: Запазва се размера на местните данъци и таксата за битови отпадъци през 2026 г.
© Йордан Йорданов/Fb
"През 2026 г. такса битови отпадъци в Добрич няма да се увеличава. Запазваме и всички досегашни отстъпки за гражданите и бизнеса", подчерта кметът.
По думите му решението е взето с оглед на настоящата икономическа обстановка и несигурността около въвеждането на еврото, както и нарастващите разходи за домакинствата и фирмите. "Не е правилно в този момент да се натоварват хората и бизнесът с по-високи такси", посочва Йорданов.
Кметът информира още, че Общината е подготвила нов модел за изчисляване на таксата според количеството генериран отпадък, но при липса на необходимата държавна подкрепа за техника и организация съществува риск от ощетяване както на Общината, така и на гражданите. Поради това през 2026 г. ще продължат да се прилагат досегашните правила.
Община Добрич и до момента дофинансира услугата по сметосъбиране и сметоизвозване със собствени средства, като за фирмите остава възможността таксата да се определя според реално генерирания отпадък.
"Решението ни е ясно: стабилност, предвидимост и спокойствие за добричлии през следващата година", заяви още кметът, като допълва, че работата по по-справедлив модел ще продължи.
Плащането на местните данъци и такса за битови отпадъци за 2026 г. в община Добрич започна на 20 януари.
Унищожени местообитания в защитени зони заради фотоволтаичен парк: РИОСВ – Русе с глоби за 25 000 лв. през ноември
