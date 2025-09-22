ЗАРЕЖДАНЕ...
Кметът на Кубрат: Независимостта на България е най-висшата гражданска ценност
Събитието събра представители на общинското ръководство, общественици, директори и преподаватели от училищата, както и жители на града. Сред официалните лица бяха кметът Алкин Неби, неговите заместници Женифер Пойраз и Мирослав Йорданов, председателят на Общинския съвет Нуршен Халилова, общински съветници, завеждащият отдел "ПКСДТО" към Община Кубрат Здравко Вутов, секретарят на НЧ "Св. Св." Кирил и Методий - 1891" - гр. Кубрат Толя Тодорова, кметове на кметства, местни общественици и културни деятели.
Празникът започна с вълнуващо изпълнение на националния химн "Мила Родино“, поднесено акапелно от учениците Цветомир Джипов и Алекс Евгениев от СУ "Христо Ботев“ под диригентството на Цветалина Генчева.
Атмосферата бе изпълнена с патриотичен дух, който се пренесе и в художествената програма. Младите таланти от училището рецитираха и изпълниха песни, посветени на България – от трогателното "Обичам те, родино“ по стихове на Елисавета Багряна в изпълнение на Калоян Цветелинов, през "Де е България“ на Виктория де Ганс и "За моята слънчева България“ на Габриела Манушкова, до обичаните "Песен за България“ и "Хубава си, моя горо“ с гласовете на Георги Георгиев и оркестър "Славяни“.
Публиката бе впечатлена също от рецитацията "Обич“ по стихове на Дора Габе, представена от четвъртокласничката Дуйгу Мехмедова.
Кметът на община Кубрат Алкин Неби отправи приветствие към гражданите по случай Деня на Независимостта. В своето слово той припомни значимостта на 22 септември 1908 година и смелостта на българските държавници, благодарение на които страната ни отново се появява на световната карта като свободна и суверенна.
"Независимостта на България е наше национално достояние, тя е най-висшата гражданска ценност, защото само общност от свободни личности може да изрази и да спечели общонационална кауза. Нека в този тържествен ден изпълним с гордост сърцата си от безценното дело на българските държавници и да бъдем достойни потомци, с умението сами да творим историята си, редом до независимите европейски държави“, каза в словото си градоначалникът, като пожела на всички здраве, свобода на духа и самочувствие от делата им.
В знак на признателност пред паметника бяха поднесени венци и цветя от общинската администрация и Общинския съвет, от училищата в града, от представители на политическите партии ГЕРБ и ДПС, както и от граждани.
Церемонията в Кубрат се превърна в истински празник на българския дух, в който почитта към героите и уважението към историята бяха преплетени с вярата в бъдещето на независима и свободна България.
