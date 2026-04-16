Необходима е спешна реакция – в рамките на дни, а не на месеци. Всеки пропуснат ден намалява ефективността на мерките и увеличава риска за хората. Затова ще настояваме за незабавна среща със служебния министър-председател и служебния министър на здравеопазването. Това каза кметът на Русе Пенчо Милков по време на пресконференцията я с участието на представители на Асоциацията на дунавските общини "Дунав“ (АДО).

"Изправени сме пред ситуация, в която ключовият период за ларвицидно третиране е на път да бъде пропуснат. Причината е забавянето на процедурата за избор на изпълнител за дезинсекция и контрол на комарните популации и последващото ѝ прекратяване, което ни поставя в риск да влезем в активния сезон без навременни мерки, допълни той.

В нея се включиха и председателят на Управителния съвет на АДО и кмет на община Белене Милен Дулев и д-р Димитър Стефанов – кмет на община Тутракан, които заедно с кмета на община Русе представиха общата позиция на дунавските общини.

Пенчо Милков подчерта, че прекратената процедура за избор на изпълнител от Министерството на здравеопазването блокира възможността за навременно възлагане на дейностите и поставя под риск ефективността на цялата кампания.

"Още през 2024 и 2025 г. настоявахме процедурите да стартират по-рано, за да може обработките да започнат в края на март или началото на април. Това е моментът, в който мерките са най-ефективни. Ако се изчака нова процедура по всички срокове, на практика ще изпуснем този период“, заяви Милков. Той акцентира върху отговорността на държавата по отношение на крайдунавските територии. "Ние като общини ще изпълним своите ангажименти по наземното третиране в населените места. Основният проблем обаче е в държавните територии – острови, блата и заливни зони, които са основни биотопи на комарите. Без ларвицидно третиране там, нашите действия ще имат ограничен ефект и ще бъдат по-скоро временно решение“, посочи кметът на Русе.

Кметът на община Тутракан д-р Димитър Стефанов постави акцент върху здравните и икономическите последици. "Тук не говорим само за дискомфорт, а за реален риск за общественото здраве. Проблемът засяга над 800 хил. души. В последните години вече има регистрирани случаи на Западнонилска треска, а климатичните условия създават предпоставки за навлизане и на други заболявания. Въпросът не е дали, а кога това ще се случи“, заяви той. "Ако до края на април не се третират биотопите, ще изпуснем възможността да контролираме популациите в началния им стадий. След излюпването им ефективността на мерките рязко намалява. Вече наблюдаваме и увеличаване на дела на потенциално рискови видове комари по поречието на Дунав, като маларийните са се увеличили на 12%“, допълни Стефанов, като отбеляза, че те не е задължително да пренасят болестта.

Председателят на АДО Милен Дулев допълни, че общата позиция е оформена днес по-рано на среща с кмета на община Русе, като вчера е проведена онлайн такава между представители на асоциацията, която обхваща 35 общини.

В рамките на пресконференцията беше представено и съвместно писмо с конкретни предложения за спешни и средносрочни мерки, адресирано до президента на Република България Илияна Йотова, министър-председателя Андрей Гюров, министъра на здравеопазването д-р Михаил Околийски, председателя на Европейския парламент Роберта Мецола, Европейската комисия по заразни и паразитни болести, Световната здравна организация и ръководството на Дунавската стратегия.

В документа са разписани конкретни действия за 2026 г., сред които незабавно осигуряване на финансиране и възлагане на дейностите извън прекратената процедура, включително чрез Регионалните здравни инспекции или друг компетентен орган. Предлага се активиране на извънредни механизми за финансиране, както и незабавно стартиране на ларвицидни обработки в най-рисковите зони – крайдунавски заливни територии, острови и влажни зони.

Като ключов елемент е изведена необходимостта от координация в реално време между Министерството на здравеопазването, РЗИ, областните администрации и общините.

В средносрочен план се предлага промяна в модела на финансиране чрез директно предоставяне на средства към общините, ясно разпределение на отговорностите между държавата и местната власт, както и въвеждане на стриктен график за процедурите – с обявяване до септември и сключване на договори в началото на годината. Сред предложенията са още подобряване на методиките за обществените поръчки чрез прозрачност и предварителен контрол, както и засилване на трансграничната координация с Румъния чрез синхронизирани обработки от двете страни на реката.

В пресконференцията участие взеха още кметът на община Никопол Емил Цеков, кметът на община Иваново Георги Миланов, заместник-кметът на община Борово Росен Иванов, Нина Стоименова – заместник-кмет на община Силистра, Иван Шопов – заместник-кмет на община Свищов, Цветомир Петров – заместник-кмет на община Ценово и Галина Иванова – еколог в община Сливо поле.