Кметът на община Ардино отмени частичното бедствено положение
© Община Ардино
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан отмени частичното бедствено положение, въведено на 21 февруари 2026 г. вследствие на обилните валежи в периода 21 - 22 февруари 2026 г. на територията на общината.
Мярката се отнасяше за шест населени места – селата Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука. Причината за въвеждането ѝ беше заливането на железобетонния мост над река Арда, разположен на републикански път в района на село Китница, който е единствената пътна връзка към тези населени места.
След спадане на нивото на водата преминаването през моста отново е възможно, като достъпът до засегнатите села е напълно възстановен.
Мостът има ключово значение за транспортната свързаност и за нормалното протичане на ежедневието на жителите на шестте населени места.
Припомняме, че на 21 февруари за седми път от началото на годината беше обявено частично бедствено положение на територията на община Ардино.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Кметът на Сърница Неби Бозов призова жителите на протест заради наводнението на републиканския път Сърница - Велинград
16.02
Областният управител на Русе: Едно от най-хубавите вина в страната е именно това, което се прави в Пиргово
14.02
7 лекари за близо 200 пациенти в болница в Бяла: Поредна тревожна картина от психиатричната грижа у нас
08.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
В Малко Враново отбелязаха Сирни Заговезни с "хамкане" и ритуален...
21:39 / 22.02.2026
Кубрат отбелязва Сирни Заговезни с празничен ритуал и конкурс
13:12 / 22.02.2026
Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
19:20 / 21.02.2026
Преустановени са плаванията па ферибота по линия Никопол - Т. Маг...
09:38 / 21.02.2026
Катастрофа затруднява движеното в района на Бяла
11:30 / 19.02.2026
Трима младежи пребиха възрастен мъж в Хотанца
22:33 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.