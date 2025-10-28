Мариан Бачев си мисли, че ще ме сплаши чрез нотариални покани с искане за публично извинение в срок от три дни и телефонни обаждания от адвокати, незнайно как добрали се до личния ми номер, много се е объркал!
Toва написа кметът на столичния район "Изгрев" Д-р Делян Георгиев в своя Facebook профил като повод коментара му е изявление от вчера на министъра на културата Мариан Бачев, който заяви че е научил от социалните мрежи, че кметът ще прави проверка за дейността на театралната работилница и каза, че очаква публично да бъдат изнесени резултатите от проверката.
"Фокус" припомня, че кметът на район "Изгрев" съобщи, че започва проверка на дейността на театралната школа “Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт", чиито преподавател е актьорът Росен Белов, чието име стана епицентър на публичен скандал. Школата се в Народно читалище “Николай Хайтов - 1936".
"Няма да се извинявам, че си върша работата и ще продължа да го правя както до момента, без значение кой се чувства обиден, огорчен, засегнат и тежко наранен от моите действия", написа кметът на район "Изгрев" и категорично заяви, че проверката на дейността на театралната школа на Бачев ще продължи до края.
"За мен няма значение, че министърът е собственик на юридическия субект, съпругата му представляващ фондацията, майка му - член на управителния съвет а някои негови роднини също участват в семейната инвестиция. За други държавни органи и евентуални конфликти на интереси, не гарантирам…", написа Георгиев.
Той увери, че като кмет няма да позволи общината да си затворя очите и да се “свие в черупката си" от действията и бездействията на който и да е министър или властимащ в страната.
"Моите съкварталци са ми гласували мажоритарно доверие, за да отстоявам интересите на “Изток", “Изгрев" и “Дианабад", да съблюдавам законите на Република България и да бъда гарант за тяхното спазване. Нищо и никой не може да ме принуди да не го правя и да не спазя обещанието си. Затова, проверки ще има както винаги досега, откакто аз съм кмет на район “Изгрев"!".
Георгиев изрази съмнение по отношение на изказването на министър Бачев, че няма общо с развилия се скандал.
"Интересно е как министърът, който “няма нищо общо" (в разрез с данните от Търговския регистър) с фондацията, обучавала около 40 деца от район “Изгрев" на актьорско майсторство, се чувства засегнат от моята публична изява, че поради натрупаното обществено напрежение заради бруталния скандал с един от работещите в нея - Росен Белов, изнесен в медиите и свързан по техни данни с принуда, сексуално насилие, содомия и дрога, както и идентични данни от държавното обвинение, общината ще направи проверка на дейността ѝ в читалището и правните основания за помещаването ѝ там, нещо за което законодателят ми е вменил права пряко да отговаря", написа кмета и допълни, че не вижда нищо лошо в предприетите от него действия.
"Администрацията си върши работата, според правомощията, които има и отговорността, поета пред хората. Ако има страх и притеснение, вината е на друго място. Няма да се огъна, няма да се уплаша и ще продължа да отстоявам интересите на хората, докато заемам длъжността кмет на район “Изгрев"! Каквото и да ми струва това".
Кметът на район "Изгрев" апелира министър-председателят Росен Желязков да обърне внимание на казуса и да вземе необходимите мерки за разрешаването му, на фона и на позицията на Съюза на артистите в България по темата.
"Българското правителство трябва да е пример за всички нас - администрации и граждани, да отстоява морала и устоите на държавността", заключи той.
