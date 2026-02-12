Кметът, зам.-кметът и секретарят на Община Бяла осъдиха администратор на Facebook група
Решението е на Районен съд-Русе, който уважава исковете на тримата потърпевши и осъжда Цветан Ганев да плати по 3000 лв. обезщетение на Славов и Пачелиева и 1500 лв. на Димов. Сумите са отбелязани както в лева, така и в равностойността им в евро, тъй като исковете са подадени преди влизането на еврото като официална малута.
Поводът за съдебното дело са анонимни публикации във фейсбук групата "Град Бяла“, която се администрира от Цветан Ганев. Съдържанието на въпросните постове е определено като обидно за тримата ищци, като им е причинило емоционално психически стрес, притеснения и дискомфорт. Администраторът на групата е допуснал публикуването на обидни думи и клеветнически твърдения, уронващи доброто име, честта и достойнството на Славов, Димов и Пачелиева. Въпреки че в правилата на групата е било посочено, че трябва да се спазва добрия тон и всеки, който обижда, ще бъде премахнат без предупреждение, това не е направено от администратора, пише Русе Медиа.
По делото са приложени експертизи, които доказват твърденията на тримата ищци. Затова съдът приема, че Цветан Ганев, като администратор на групата, е причинил неимуществени вреди чрез бездействие, довело до публикуване в интернет пространството на обидни и клеветнически твърдения, уронващи престижа, доброто име, честта и достойнството на ищците, пред неограничен кръг от хора, в качеството им на длъжностни лица в Община Бяла.
