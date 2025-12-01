Благомир Коцев потвърди, че е получавал покани да се присъедини към други партии. На въпрос на медиите дали е получавал заплахи, той отговори лаконично: "Да ги наречем покани, но биха могли да се тълкуват по всякакъв начин."
Помолен да посочи кои са тези въпросните политически формации, Коцев само каза: "Зависи дали въпросът е зададен с малка буква или хаштаг голяма. Няма да кажа повече".
Коцев: Получавал съм покани от други партии! Няма да кажа повече!
