На 9 ноември около 17:40 часа е получен сигнал за тежко пътнотранспортно произшествие на третокласен път III-202, в землището на село Щръклево. На място от служители на РУ – Две могили е изяснено, че лек автомобил "Фолксваген“, управляван от 51-годишна жена, при движение в посока към с. Щръклево, е застигнал и ударил в задната част движеща се по пътното платно каруца, теглена от животинска тяга.При удара са пострадали двама мъже – на 48 и 21 години, возещи се в каруцата. Те са транспортирани до болница в Русе, където са им установени различни фрактури. Алкохолната проба на водачката е отрицателна. Причините за инцидента са в процес на изясняване.По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от полицията в Русе.