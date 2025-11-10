Кола блъсна каруца край Щръклево, пострадали са двама
При удара са пострадали двама мъже – на 48 и 21 години, возещи се в каруцата. Те са транспортирани до болница в Русе, където са им установени различни фрактури. Алкохолната проба на водачката е отрицателна. Причините за инцидента са в процес на изясняване.
По случая е образувано досъдебно производство, съобщиха от полицията в Русе.
