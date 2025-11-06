Кола се качи на разградски площад
Полицейските служители на местното районно управление са издирили и установили водачът на Мерцедеса. Установили са, че той е 40-годишен холандски гражданин.
Мъжът е отведен в РУ-Разград, където обяснил, че бил на гости в Попово и от там взел кола под наем.
Предвид факта, че е чужд гражданин, глобата ще бъде заплатена на момента, съобщиха от полицията.
