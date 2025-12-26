Коледари дариха над 4000 лева за ремонт в село Сандрово
Новината съобщи кметът на Сандрово Георги Пенков, който изрази своята признателност към коледарите и всички, които подкрепиха инициативата. Кметството и Народно читалище 'Васил Левски - 1928 г." отправиха специални благодарности към ръководителя на групата Здравко Николов и всички участници.
"Благодаря им, че заедно бяхме част от инициативата за съхраняване на традициите и предаване на ценностите от поколение на поколение", заяви Георги Пенков.
Кметът отправи признателност и към всички жители на селото, които са отворили домовете и сърцата си за коледарите, подкрепяйки по този начин общата кауза.
Средствата ще помогнат за съхраняването на сградата на старото училище, която остава важна част от историята и инфраструктурата на селото.
"Коледният дух е сред нас! Силни сме, когато сме обединени", допълни кметът Пенков.
Още по темата
/
Неврокопският митрополит Серафим: Имаме голяма нужда от едно силно напомняне за ролята на майката, но и за ролята на бащата в семейството
09:18
Патриарх Даниил и църковната делегация пристигнаха в Истанбул за мирно посещение в Вселенската патриаршия
25.12
Новородени в коледни чорапи: Родилното в русенска болница със специална изненада за младите родители
25.12
Патриарх Даниил отслужи Златоустова литургия за Рождество Христово: За много благословени години!
25.12
Още от категорията
/
Търси се помощ от държавата: Спукана тръба доведе до пропадане на главната улица в русенско село. Очакваните щети са за над 300 хил. лв.
17.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Русенци посрещнаха Рождество Христово в катедралния храм "Света Т...
19:42 / 25.12.2025
Катастрофа блокира движението по пътя Русе – Сливо поле
19:14 / 25.12.2025
Лошо време и в Разградско: Няколко села са без ток, а пътищата са...
11:59 / 25.12.2025
Внимание, шофьори! Автомобил е с потрошена предница на АМ "Тракия...
13:53 / 24.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.