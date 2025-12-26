Мъжката коледарска група "Сандровски момци" направи благороден жест към общността в село Сандрово, като дари събраните по време на празниците средства за обществена кауза. Общата сума от 4245 лева ще бъде използвана за неотложния ремонт на покрива на старото училище в селото.Новината съобщи кметът на Сандрово Георги Пенков, който изрази своята признателност към коледарите и всички, които подкрепиха инициативата. Кметството и Народно читалище 'Васил Левски - 1928 г." отправиха специални благодарности към ръководителя на групата Здравко Николов и всички участници."Благодаря им, че заедно бяхме част от инициативата за съхраняване на традициите и предаване на ценностите от поколение на поколение", заяви Георги Пенков.Кметът отправи признателност и към всички жители на селото, които са отворили домовете и сърцата си за коледарите, подкрепяйки по този начин общата кауза.Средствата ще помогнат за съхраняването на сградата на старото училище, която остава важна част от историята и инфраструктурата на селото."Коледният дух е сред нас! Силни сме, когато сме обединени", допълни кметът Пенков.