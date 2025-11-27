На 5 декември /петък/ от 18 ч. в Голямата зала на Доходното здание ще се проведе благотворителният празничен коледен концерт "Синьо сърце“. Инициативата се организира от Община Русе и е посветена на децата с аутизъм - малките герои, които откриват света по свой уникален и красив начин. Със събраните средства събитието ще подпомогне каузата на Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе.На сцената ще излязат талантливите изпълнители на ДГ "Незабравка“, Мажоретен състав "Екстрийм“, Танцово студио "Импулс“, Вокално студио за поп и джаз пеене "Икономов", Вокална група "Приста“, Детска вокална група "Слънце“, Дюфа "Зорница“, НУИ "Проф. В. Стоянов“, Танцова формация "Star Dance", Сдружение "Дете и пространство“ – ДЦДМУ "Мечо Пух“ и Русенска католическа организация "Каритас“ – ДЦДУ "Милосърдие“. Събитието обещава да се превърне във вечер, изпълнена с музика, усмивки и надежда, в която всеки аплодисмент ще бъде послание за човечност и съпричастност.Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе“ е родителска организация, обединяваща семейства на хора от аутистичния спектър и със специални потребности. Неговата мисия е да създава приемаща и подкрепяща среда, в която всяко дете и възрастен могат да развиват потенциала си и да заемат своето достойно място в обществото.Организацията провежда безплатни седмични спортни занимания, творчески работилници и различни събития, които насърчават социализацията, приятелството и взаимната подкрепа. Чрез спорт, изкуство и човечност сдружението изгражда мостове между хората и вдъхновява обществото да приеме различността с разбиране и любов.Билети за концерта и неговата кауза могат да бъдат закупени на касата на Доходното здание, като дарителски кутии също ще бъдат достъпни на място.Желаещите да подкрепят каузата на сдружението могат да го направят на следната банкова сметка:Банка: ИНВЕСТБАНК АД , ФЦ РУСЕБанков код: IORTBGSFСметка: BG 96 IORT 73798400080000Задължително се изписва и код за вид плащане:- за дарения от страната: 445100- за дарения от чужбина: 445200В основанието да пише "Синьо сърце“.