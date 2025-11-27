Коледният концерт "Синьо сърце" ще подкрепи деца с аутизъм
©
На сцената ще излязат талантливите изпълнители на ДГ "Незабравка“, Мажоретен състав "Екстрийм“, Танцово студио "Импулс“, Вокално студио за поп и джаз пеене "Икономов", Вокална група "Приста“, Детска вокална група "Слънце“, Дюфа "Зорница“, НУИ "Проф. В. Стоянов“, Танцова формация "Star Dance", Сдружение "Дете и пространство“ – ДЦДМУ "Мечо Пух“ и Русенска католическа организация "Каритас“ – ДЦДУ "Милосърдие“. Събитието обещава да се превърне във вечер, изпълнена с музика, усмивки и надежда, в която всеки аплодисмент ще бъде послание за човечност и съпричастност.
Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе“ е родителска организация, обединяваща семейства на хора от аутистичния спектър и със специални потребности. Неговата мисия е да създава приемаща и подкрепяща среда, в която всяко дете и възрастен могат да развиват потенциала си и да заемат своето достойно място в обществото.
Организацията провежда безплатни седмични спортни занимания, творчески работилници и различни събития, които насърчават социализацията, приятелството и взаимната подкрепа. Чрез спорт, изкуство и човечност сдружението изгражда мостове между хората и вдъхновява обществото да приеме различността с разбиране и любов.
Билети за концерта и неговата кауза могат да бъдат закупени на касата на Доходното здание, като дарителски кутии също ще бъдат достъпни на място.
Желаещите да подкрепят каузата на сдружението могат да го направят на следната банкова сметка:
Банка: ИНВЕСТБАНК АД , ФЦ РУСЕ
Банков код: IORTBGSF
Сметка: BG 96 IORT 73798400080000
Задължително се изписва и код за вид плащане:
- за дарения от страната: 445100
- за дарения от чужбина: 445200
В основанието да пише "Синьо сърце“.
Още от категорията
/
2-месечно бебе, с 1 млн. левкоцити в кръвта, беше спасено от докторите на две столични болници
14:12
Бедствено положение в три общини, хиляди без ток и затворени пътища: Рекордни валежи причиниха наводнения и свлачища в Западна Гърция
22.11
Граждани се надигат на протест срещу разширяването и покачването на цените в синя и зелена зона в София
17.11
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
09.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Делото "Коцев" започна!
14:16
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.