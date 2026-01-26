Пожарна безопасност и защита на населението. Комин се запалил и причинил пожар с големи щети в Тутракан.Произшествието е станало на 25 януари около 20:25 часа. Огънят обхванал и унищожил около 100 кв.м покривна конструкция на къща и горния етаж с имуществото в него.Два екипа на РСПБЗН в града загасили пожара, преди да обхване съседни сгради.