Комин се запали и нанесе големи щети по къща в Тутракан
Произшествието е станало на 25 януари около 20:25 часа. Огънят обхванал и унищожил около 100 кв.м покривна конструкция на къща и горния етаж с имуществото в него.
Два екипа на РСПБЗН в града загасили пожара, преди да обхване съседни сгради.
МВР с извънредна информация: Двама мъже ограбиха инкасо автомобил, открадната е сума от над 80 000 евро
