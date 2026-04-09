Контролираното изпускане на вода от язовир "Ястребино" стартира поради надвишаване на контролния обем на съоръжението вследствие на обилните валежи. Водните количества, които се отвеждат с дебит до 2 кубични метра в секунда, се вливат директно в река Янтра, което налага издаването на предупреждение към общините Бяла и Ценово.

Областният управител на Русе Орлин Пенков е информирал кметовете на Бяла и Ценово за предприетите действия. Целта е предотвратяване на възможни наводнения и неблагоприятни последици за населението и инфраструктурата.

Опасност от преливане

"Постоянно следим нивото на всички водоеми и на този етап няма опасност от преливане на реките и язовирите в Русенско", посочи Пенков.