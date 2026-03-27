Костадин Костадинов, който изрази категорична позиция срещу евентуалното възобновяване на подобни дейности.
Въпросът засяга не само Добруджанския регион, а и възможни концесии на територията на Варненска и Шуменска област.
"Говорим за риск, който обхваща почти цяла Североизточна България“, подчерта той.
Костадинов припомни, че позицията на "Възраждане“ остава непроменена от времето на въведения преди повече от десетилетие мораториум върху добива на шистов газ. Той е категоричен, че използваната технология представлява сериозна опасност за околната среда, като най-голямото притеснение е свързано със замърсяването на водоносните пластове.
"Ако тази технология бъде приложена, рискът е не просто локален – можем да говорим за потенциално отравяне на водата в цяла Североизточна България“, заяви той.
Председателят на "Възраждане“ отправи и политически призив към всички кандидат-депутати от останалите партии да заявят ясно позицията си по темата. Според него избирателите трябва да знаят дали подкрепят формации, които ще защитят природните ресурси, или такива, които биха допуснали рискови добивни дейности.
Костадинов коментира още, че вече има заявени позиции от част от големите политически сили в полза на отпадането на мораториума, като подчерта, че очаква яснота и от останалите партии.
Във връзка с нарастващото обществено напрежение по темата, той обяви и предстоящ протест срещу добива на шистов газ, който ще се проведе в Добрич. Инициативата е организирана от водача на листата на "Възраждане“ за областта Константина Петрова.
"Този протест няма да бъде партиен, а общонароден. Замърсяването няма да подбира – то ще засегне всички българи“, заяви Костадинов и отправи призив към гражданите да се включат.
По думите му, подобни инициативи ще бъдат организирани и в други градове от Североизточна България, включително Варна и Шумен, ако темата продължи да се развива в посока възобновяване на добива.
Темата за шистовия газ остава сред най-чувствителните за региона, особено на фона на опасенията за екологични щети и въздействие върху водните ресурси.
Костадинов: Можем да говорим за потенциално отравяне на водата в цяла Североизточна България
