Полският президент Карол Навроцки подписа във вторник закон, забраняващ фермите за ценни кожи, където се отглеждат животни, предимно норки, заради тяхната кожа, съобщи PAP.

Новата версия на закона за защита на животните предвижда пълна забрана за развъждане и отглеждане на животни с цел придобиване на кожи в Полша, с изключение на зайци, от момента на влизане в сила на закона - 14 дни след публикуването му.

Предприемачите, които притежават ферми за кожи в Полша, ще бъдат задължени да прекратят дейността си до края на 2033 г. Същевременно те ще могат да претендират за обезщетение за загуби от държавата до 2031 г.

В случай на наказание за нарушаване на забраната, съдът ще може да издаде решение за забрана на отглеждането на каквито и да е животни или определена категория животни за период от една до пет години.

Коментирайки подписването на закона, Навроцки се позова на социологически проучвания, според които "повече от две трети от поляците, включително жителите на селските райони, подкрепят забраната за отглеждане на животни заради кожите им".

Според официални данни Полша е вторият по големина производител на кожи в света и първият в Европейския съюз: през 2024 г. е изнесла около 1,8 милиона кожи. В същото време, кожиарската индустрия в страната намалява през последните години.

Припомняме, че през 2023 г. депутатите от литовския Сейм, след разгорещени дебати, подкрепиха забрана на фермите за кожи в страната от 2027 г.

През 2019 г. британската кралица Елизабет II стана първият член на кралското семейство, който се отказа от дрехи, изработени от естествена кожа.