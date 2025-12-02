PAP.
Новата версия на закона за защита на животните предвижда пълна забрана за развъждане и отглеждане на животни с цел придобиване на кожи в Полша, с изключение на зайци, от момента на влизане в сила на закона - 14 дни след публикуването му.
Предприемачите, които притежават ферми за кожи в Полша, ще бъдат задължени да прекратят дейността си до края на 2033 г. Същевременно те ще могат да претендират за обезщетение за загуби от държавата до 2031 г.
В случай на наказание за нарушаване на забраната, съдът ще може да издаде решение за забрана на отглеждането на каквито и да е животни или определена категория животни за период от една до пет години.
Коментирайки подписването на закона, Навроцки се позова на социологически проучвания, според които "повече от две трети от поляците, включително жителите на селските райони, подкрепят забраната за отглеждане на животни заради кожите им".
Според официални данни Полша е вторият по големина производител на кожи в света и първият в Европейския съюз: през 2024 г. е изнесла около 1,8 милиона кожи. В същото време, кожиарската индустрия в страната намалява през последните години.
Припомняме, че през 2023 г. депутатите от литовския Сейм, след разгорещени дебати, подкрепиха забрана на фермите за кожи в страната от 2027 г.
През 2019 г. британската кралица Елизабет II стана първият член на кралското семейство, който се отказа от дрехи, изработени от естествена кожа.
Край на фермите за ценни кожи в Полша
©
Още от категорията
/
Лично Патриарх Даниил даде благословията си за болницата, която спасява хиляди животи, независимо от мястото на трагедията
21.11
Драганов: Проекто-проучвателните дейности за укрепване на брега на река Дунав в района на Мартен, трябва да приключат до края на годината
12.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Протестиращите тръгват към централата на ДПС
20:42 / 01.12.2025
Бомбички и бутилки полетяха във Варна: Хората са гневни, твърдят,...
20:42 / 01.12.2025
Благоевградчанин на протест срещу Бюджет 2026 г.
20:43 / 01.12.2025
Жестока катастрофа край Габрово, има загинал
18:07 / 01.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.