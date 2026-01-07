Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Meteo Bulgaria публикува кадри от обстановката в община Кирково, причинена от обилните валежи в района, започнали през изминалата нощ.

На снимките се вижда, че ситуацията е наистина тревожна. Водата е заляла цели улици и е съвсем близо до домовете на хората.

ФОКУС припомня, че причината за наводненията е рязкото повишение на нивото на река Крумовица. Първоначално това доведе до скъсване на мост, който свързва две махали в село Гривка.

По-късно областният управител на Кърджали обяви, че в чертите на Крумовград водите на реката застрашават да залеят мост на републикански път, който свързва града с болницата, Спешна помощ и пожарната.

За утрешния ден е обявен червен код както за община Крумовград, така и за Кирково.