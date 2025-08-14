Крути мерки срещу таксиджии в Разград

© Масови проверки на таксиметрови автомобили са извършени на територията на ОДМВР-Разград от началото на месец август след сигнали от граждани, че водачи на таксита не издават касови бележки. Спецакцията е проведена съвместно от служители на сектор "Противодействие на икономическата престъпност“, Областен отдел "Автомобилна администрация“ и РУ-Разград.



В хода на акцията са установени двама водачи, на 36 и 65 години от Разград, извършващи таксиметров превоз на пътници, които не включват касовите си апарати. Наложени са санкции от Областен отдел "Автомобилна администрация“. Издадени са два акта по Наредба 34 на Министъра на транспорта и две принудителни административни мерки, с които са отнети лицензите за срок от 6 месеца. Предвидените в ЗДДС санкции са от 1000 до 4000 лв.



Проверките ще продължат в работни и в почивни дни. Сигнали за подобен род нарушения следва да се подават към компетентните институции – НАП и Отдел "Автомобилна администрация“.