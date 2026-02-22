Кубрат отбелязва Сирни Заговезни с празничен ритуал и конкурс
©
Събитието пред сградата на Общината ще обедини жителите в емблематичния ритуал по палене и прескачане на огън за здраве и благоденствие.
В рамките на програмата ще бъдат обявени победителите в конкурса за най-оригинална и автентична кукерска маска, които ще получат парични премии от 50, 40 и 20 евро.
Освен наградите, авторите ще имат възможността да представят своите маски по време на самия ритуал и да станат активна част от празничната магия.
Община Кубрат кани всички съграждани да се присъединят към честването, за да съхраним заедно българския дух и традиции.
Още от категорията
/
Кметът на Сърница Неби Бозов призова жителите на протест заради наводнението на републиканския път Сърница - Велинград
16.02
Областният управител на Русе: Едно от най-хубавите вина в страната е именно това, което се прави в Пиргово
14.02
7 лекари за близо 200 пациенти в болница в Бяла: Поредна тревожна картина от психиатричната грижа у нас
08.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Опасност от преливане на река Черни Лом край три русенски села
19:20 / 21.02.2026
Преустановени са плаванията па ферибота по линия Никопол - Т. Маг...
09:38 / 21.02.2026
Катастрофа затруднява движеното в района на Бяла
11:30 / 19.02.2026
Трима младежи пребиха възрастен мъж в Хотанца
22:33 / 18.02.2026
Зимна буря остави Североизточна България без ток
20:30 / 18.02.2026
Снегонавявания спряха тежкотоварния трафик по два пътя в Силистра...
19:37 / 18.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.