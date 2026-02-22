Днес, 22 февруари, от 16:00 часа, Община Кубрат и Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий – 1891“ организират традиционно честване на народния обичай Сирни Заговезни.Събитието пред сградата на Общината ще обедини жителите в емблематичния ритуал по палене и прескачане на огън за здраве и благоденствие.В рамките на програмата ще бъдат обявени победителите в конкурса за най-оригинална и автентична кукерска маска, които ще получат парични премии от 50, 40 и 20 евро.Освен наградите, авторите ще имат възможността да представят своите маски по време на самия ритуал и да станат активна част от празничната магия.Община Кубрат кани всички съграждани да се присъединят към честването, за да съхраним заедно българския дух и традиции.