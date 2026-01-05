Лек автомобил изгоря напълно при пожар в Разград
Сигналът за инцидента е получен на 4 януари 2026 г. в 21:25 часа. Пожарът е възникнал на ул. "Проф. Илия Петров" в града.
На място е изпратен екип на пожарната, който е овладял пламъците, но автомобилът е бил напълно унищожен.
Няма данни за пострадали хора. Причините за пожара се изясняват.
