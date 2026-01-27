Лек автомобил се е запалил и е изгорял напълно в Тутракан, съобщиха от ОД на МВР - Силистра. Инцидентът е станал вчера около 17:00 часа.По първоначална информация пожарът е възникнал вследствие на късо съединение в двигателния отсек на превозното средство.На място е изпратен екип на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението", който е потушил огъня и е предотвратил разпространението му към паркиран в близост микробус.При инцидента няма пострадали хора.