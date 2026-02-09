Лек автомобил се преобърна по таван край Кърджали, има пострадали
Около 10 часа вчера лек автомобил "Сузуки", управляван от 47-годишен, напуснал пътното платно и се преобърнал по таван. Водачът и 41-годишен пътник били транспортирани до Спешното приемно отделение и след прегледи настанени под наблюдение с фрактури.
Дежурна оперативна група от РУ-Кърджали е извършила оглед. Образувано е досъдебно производство.
Екип на РСПБЗН-Кърджали помогнал за пренасяне на ранените и обезопасил катастрофиралата кола.
