Водач и пътник са пострадали при пътнотранспортно произшествие по пътя за село Ненково, съобщиха от ОД на МВР - Кърджали.Около 10 часа вчера лек автомобил "Сузуки", управляван от 47-годишен, напуснал пътното платно и се преобърнал по таван. Водачът и 41-годишен пътник били транспортирани до Спешното приемно отделение и след прегледи настанени под наблюдение с фрактури.Дежурна оперативна група от РУ-Кърджали е извършила оглед. Образувано е досъдебно производство.Екип на РСПБЗН-Кърджали помогнал за пренасяне на ранените и обезопасил катастрофиралата кола.